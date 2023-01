IMMOFINANZ și S IMMO analizează sinergiile strategice IMMOFINANZ AG (“IMMOFINANZ”) și S IMMO AG (“S IMMO”) au semnat un acord-cadru care stabilește un proces comun de analiza a alinierii, coordonarii, fuziunii sau a altor forme de integrare intre cele doua grupuri. CPI Property Group (CPIPG) va participa la proiect in calitate de acționar de sprijin. Obiectivul final este de a identifica sinergii și eficiențe care vor imbunatați transparența și profitabilitatea pentru toate parțile interesate. “Atat IMMOFINANZ, cat și S IMMO au portofolii imobiliare superbe, gestionate de echipe locale de profesioniști cu experiența”, a declarat Radka Doehring, președinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

