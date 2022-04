IMMOFINANZ în 2021: Creștere de 46% a rezultatelor operațiunilor, iar profitul net ajunge la 346 milioane de euro – Rezultate excelente ale Grupului IMMOFINANZ, cu un profit de 345,8 milioane de euro – Performanța solida in toate fluxurile de venituri duce la o creștere cu 46% a rezultatelor operațiunilor, pana la 210,1 milioane EUR – Rata de ocupare ramane ridicata la 95,1% – EPRA NTA pe acțiune se imbunatațește cu 5% pana la 29,2 EUR, iar valoarea contabila cu 9% pana la 27,4 EUR – Bilanț solid, cu o rata a capitalului propriu de 48,1% și lichiditați de 987,1 milioane EUR – Strategie de creștere creatoare de valoare, cu accent constant pe ESG de-a lungul intregului lanț valoric și extinderea in domeniul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

