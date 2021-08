IMIGRĂRI – Amenzi aplicate angajatorilor români pentru diverse nereguli Politistii de imigrari, in ultima saptamana a lunii iulie, au emis cetatenilor straini si europeni peste 1400 de documente privind sederea sau rezidenta pe teritoriul Romaniei, in diverse scopuri, in total fiind primite 1200 de cereri de avize de angajare si aproximativ 1100 de solicitari de viza. Tot in perioada amintita, s-au inregistrat 142 de cereri de acordare a unei forme de protectie internationala, iar pentru 44 de persoane au fost intocmite hotarari de respingere a cererilor. Inspectoratul General pentru Imigrari a anunțat ca de asemenea, au fost aplicate 23 de sancțiuni contraventionale… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

