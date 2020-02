Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de Coronavirus a explodat peste noapte in Italia, tara cu cea mai mare comunitate de romani! Doi oameni au murit si zeci de pacienti s-au infectat in doar cateva ore. Virusul, care se raspandeste inspaimantator de repede, a inchis scoli si magazine, si tine populatia baricadata in case. Romanii…

- Panica pune stapanire pe Italia, dupa ce in doar 24 de ore au fost confirmate alte zeci de cazuri de coronavirus. Doua persoane și-au pierdut viața din cauza noului virus, iar mai multe sunt acum in stare critica, relateaza La Repubblica.Italia, țara in care traiesc cel puțin 1,2 milioane de romani,…

- Romanii care vin din Italia trebuie sa informeze autoritațile din Romania cu privire la mijloacele de transport pe care le aleg, companie aeriana etc., pentru a se urma procedurile impuse impotriva raspandirii coronavirusului, a spus Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU),…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Epidemia s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in…

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto,informeaza Reuters.

- Romanii aflati pe nava Diamond Princess se pregatesc sa se intoarca acasa. Dupa doua saptamani de carantina, 500 de pasageri urmeaza sa fie debarcati si adusi, ulterior, in tara. 88 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate astazi la bordul vasului.

