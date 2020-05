Stiri pe aceeasi tema

- Se modifica masurile de carantina: Cei care se intorc in țara din zonele roșii vor sta in carantina la domiciliu, nu in centre pazite de autoritați! Romanii care revin in țara din așa-numitele zone roșii (Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite, Turcia sau Iran,…

- Statele Unite au devenit noul epicentru al pandemiei de coronavirus, iar statisticile sunt din ce in ce mai ingrijoratoare. Aproximativ 20.000 de cazuri noi sunt raportate zilnic, iar numarul deceselor a ajuns la 3.125, la un total de aproape 165.000 de persoane confirmate cu COVID-19.

- Oamenii aflati in carantina beau mai mult alcool, arata un studiu recent, realizat in Statele Unite. Organizatia Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma si spun ca alcoolul nu face bine sanatatii, mai ales in perioada de auto-izolare.

- Italienii au gasit o solutie pentru a trece mai usor prin masurile dure impuse in aceasta perioada in care Italia este extrem de afectata de pandemia de coronavirus. Oamenii canta de dimineața pana seara in balcoane.

- Numarul oamenilor infectați cu coronavirus in intreaga lume se apropie de un nou prag: 120 de mii de persoane. Italia, țara cea mai grav afectata dupa China, intrata in carantina, anunța peste 10 mii de contaminari și mai bine de 630 de decese. Numai in ultimele 24 de ore, au murit aproape 170 de persoane.…

- O bunica in varsta de 88 de ani din Statele Unite ale Americii a fost fotografiata in timp ce vorbea cu soțul ei, printr-un geam al unui azil aflat in carantina, din cauza pandemiei de coronavirus.

- 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, a anunțat miercuri ministrul Sanatații, Victor Costache.Acesta a precizat ca nu este vorba despre cei doi romani…

- Statele Unite intentioneaza sa evacueze americanii care se gasesc la bordul pachebotului Diamond Princess, in carantina inca de la inceputul lunii februarie in Japonia din cauza prezentei unor cazuri de...