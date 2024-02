Petunia licurici va lumina grădinile americanilor Alba la lumina, dar stralucește in intuneric: așa s-ar putea descrie in cateva vorbe planta creata de geneticienii americani de la Light Bio. O companie din SUA vinde acum o planta modificata genetic care stralucește noaptea. In timpul zilei, florile petuniei de gradina nu sunt vizibile, dar cand se intuneca, ele stralucesc intr-un verde moale, promite compania Light Bio din Idaho. Planta, pe care inventatorii sai au numit-o „petunia licurici”, costa 29 de dolari, dar va fi disponibila de-abia incepand din primavara. „Lumina lor calmanta este generata din energia vie a plantei”, explica Bio Light.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Riscul unui razboi nuclear „accidental” a crescut puternic pe fondul problemelor de sanatate pentru președintele american Joe Biden și șeful Pentagonului Lloyd Austin, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Mikhail Popov.„In situația politica interna dificila și nervoasa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Statele Unite ale Americii, ca Serviciul de Meteorologie (NWS) a emis pana la data de 4 februarie 2024 o prognoza meteo de vreme severa pentru Arizona, California, Colorado,…

- Șase produse scoase din lista alimentelor cu preț plafonat. Care sunt noutațile. Masura va fi prelungita cu 60 de zile Lista alimentelor cu preț plafonat a fost actualizata. Masura va fi prelungita cu doua luni, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. A fost publicat proiectul, iar de pe lista au fost eliminate…

- O drona a lovit baza Ain al-Asad, aparținind forțelor coaliției internaționale in frunte cu Statele Unite și situata in provincia Anbar, in vestul Irakului. Despre acest lucru a anunțat portalul informațional Shafaq News, cu referire la o sursa. Potrivit acesteia, drona era plina cu explozibili. Se…

- Este concluzia unor studii ample, de lunga durata. Nasturelul, cresonul sau macrișul de balta, fiecare o cunoaște sub un nume diferit, este verdeața despre care cercetatorii spun ca e extraordinar de sanatoasa.In 2014, in Statele Unite, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a lansat o cercetare…

- Subvarianta JN.1 a tulpinii Omicron a fost clasificata drept „varianta de interes" de catre Organizația Mondiala a Sanatații, din cauza „raspandirii sale in creștere rapida", scrie BBC.JN.1 a fost descoperita in multe țari din intreaga lume, inclusiv in India, China, Marea Britanie și Statele Unite.Riscul…

- O dieta corecta poate ajuta la evitarea dementei, potrivit unei noi cercetari, publicata marti. Raportul indica ce alimente ar trebui sa includem la micul dejun, pranz si cina pentru a sustine cel mai bine creierul, informeaza News.ro. Noul studiu concluzioneaza ca dietele care pun accentul pe plante,…

- Se intrevede o schimbare radicala de paradigma la nivelul intregii Lumi. Entropia este, ca de obicei, in creștere pentru modificarile esențiale in politicile naționale și in geopolitica, in economie și sistemele financiare cunoscute pana acum, in organizarea sociala și in formele de manifestare culturala…