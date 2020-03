Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. Bilantul infectarilor cu noul coronavirus este de 27.017 de cazuri, a transmis Alireza Vahabzadeh pe Twitter. Presedintele iranian Hassan Rouhani a sugerat miercuri ca raspunsul Teheranului fata de epidemia de COVID-19 s-ar putea inaspri, anuntand apropiata aplicare de 'noi restrictii',…

- "Au fost in jur de 40 de ore in care febra de la 39,5 nu a scazut, am ințepenit pur și simplu din cauza durerii acute musculare și durerii din piept care ma apasa. Deschideam ochii, dar nu puteam sa vorbesc" Rodica este o suceveanca stabilita de 18 ani in Spania, la Madrid, și a ...

- Cainele fusese testat dupa ce stapana sa fusese depistata pozitiv, in februarie, si a fost introdus in carantina pentru ca teste repetate dadusera ca rezultat "slab pozitiv". Un reprezentant al Departamentului pentru Agricultura si Piscicultura din Hong Kong a declarat ca stapana cainelui…

- Un barbat de 87 de ani, infectat cu virusul 2019-nCoV, a fost dus sa vada rasaritul de un medic dupa ce a stat o luna intr-un spital din Wuhan, potrivit news.ro.Imaginea a fost publicata pe Instagram, pe contul view. Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun…

- Masuri fara precedent in istorie au fost adoptate de catre toate statele lumii in legatura cu noul coronavirus care s-a raspandit si a provocat pana acum peste 110.000 de imbolnaviri si mai mult de 4.000 decese, dar a devenit tot mai limpede ca depinde de fiecare dintre noi sa reducem riscul de a ne…

- Este vorba de 19 membri ai echipajului si doi pasageri de la bordul Grand Princess, care transporta peste 3.500 de persoane si ar urma sa acosteze in curand intr-un port necomercial, unde se vor face noi teste, iar bolnavii vor fi plasati in carantina, a adaugat Mike Pence in cadrul unei conferinte…

- Cainele de companie al unui pacient infectat cu coronavirus a fost plasat in carantina dupa ce a fost testat "slab pozitiv" pentru virus, au informat vineri autoritatile din Hong Kong. Testele urmeaza sa arate daca animalul a contactat boala de la stapanul sau.

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.