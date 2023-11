Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parlamentari AUR și USR s-au imbancit, miercuri, in Camera Deputaților. „Ma gunoiulele, ma”, ii spunea Dan Tanasa (AUR) deputatului USR Ilie Victor. Mai mulți parlamentari AUR și USR s-au imbrancit, miercuri, in timpul ședinței de plen a Camerei Deputaților. „Ma gunoiulele, ma”, ii spune Dan…

- Deputatii au inceput cu putin timp in urma dezbaterea noii legi a pensiilor, dupa ce au primit raportul comisiei de specialitate. Coalitia de la putere doreste ca actul normativ sa fie adoptat, astazi, in procedura de urgenta, asa cum a fost si la Senat, in timp ce opozitia critica aceasta graba. Proiectul…

- Deputații au adoptat, marti, un proiect de lege care modifica legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, referitor la prosumatorii persoane juridice si fizice. Camera Deputatilor este for decizional pentru acest proiect de lege, transmite Agerpres.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de adoptare unui proiect de lege care prevede ca pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe drumurile publice conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani, iar in cazul trotinetelor electrice in regim de self-service,…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, miercuri, intr-o ședința de plen reunita, pentru adoptarea unei Declaratii privind atacurile teroriste indreptate impotriva Statului Israel si a populatiei civile, in contextul in care gruparea terorista Hamas continua sa lanseze rachete spre teritoriul Israelului.…

- Camera Deputatilor s-a intrunit, marti, in sedinta de la "Ora Guvernului" in care ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a fost invitat pentru a prezenta masurile pentru combaterea traficului de droguri. Dezbaterea, solicitata de grupul USR, are tema "Cum pregateste Ministerul de Interne…

- Cele doua Camere ale Parlamentului au fost convocate luni, de la ora 16,00, in sedinte de plen separate, de conducerile Senatului si, respectiv, Camerei Deputatilor.Sedintele Birourile permanente, in vechea componenta, se vor desfasura inaintea lucrarilor in plen, la Camera Deputatilor fiind programata…

- Cele doua Camere ale Parlamentului au fost convocate luni, de la ora 16,00, in sedinte de plen separate, de conducerile Senatului si, respectiv, Camerei Deputatilor. Sedintele Birourile permanente, in vechea componenta, se vor desfasura inaintea lucrarilor in plen, la Camera Deputatilor fiind programata…