Imanbek & Cher Lloyd lansează „BADDEST” Dupa ce a cucerit toate topurile muzicale cu remix-ul hitului „Roses”, producer-ul internațional Imanbek lanseaza impreuna cu starul pop Cher LLOYD single-ul „BADDEST”. Cu un sound fresh ce imbina elemente Pop-Dance, „BADDEST” este cu siguranța o colaborare deosebita și foarte interesanta, numai buna de ascultat in aceasta vara. Piesa prezinta prin beat-uri și versuri vibe-ul plin de energie al celor doi artiști. In ciuda faptului ca are doar 20 de ani, Imanbek a schimbat deja istoria muzicii EDM. A devenit primul artist din Europa de Est care a intrat in top 5 din US Billboard HOT 100, urcand… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

