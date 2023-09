Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera se așteapta la o creștere semnificativa a traficului in punctele de frontiera, in special la granita cu Ungaria și Bulgaria, in minivacanța de Sfanta Maria. Poliția de Frontiera a anunțat vineri ca s-au suplimentat arterele de control, in functie de configuratia fiecarui punct…

- Numarul de arme depistate ilicit la granița dintre Republica Moldova și Ucraina a crescut de 4 ori comparativ cu anul 2021, au declarat pentru Radio Moldova reprezentanții Poliției de Frontiera. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publica, probabilitatea ca in țara noastra sa ajunga arme…

- Polonia va desfașura 2.000 de soldați la granița sa cu Belarusul, a declarat miercuri ministrul adjunct de interne pentru agenția oficiala de știri PAP, de doua ori mai mulți decat a cerut Poliția de Frontiera pentru a opri trecerile ilegale și a menține stabilitatea regionala, scrie Reuters.Incepand…

- Migranti, prinsi cand voiau sa treaca ilegal granita in UngariaPolitistii de frontiera de la Nadlac au prins 24 de migranti care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un TIR sau mergand pe jos, pe camp, spre granita cu Ungaria, informeaza Agerpres. CITESTE SI Traficul la frontiera…

- Politia de Frontiera anunta ca au fost luate masuri pentru fluidizarea traficului in punctele de trecere a frontierei cu Ungaria si Bulgaria, intrucat se asteapta o crestere a numarului de persoane care revin in tara din strainatate sau pleaca in vacanta, in luna august. In iulie, aproximativ 8,8 milioane…

- Un incendiu de vegetație s-a produs acum trei ore in apropiere de linia frontierei moldo-ucrainene, anunța reprezentanții Poliției de Frontiera. Focul s-a extins pe o suprafața de aproximativ de 1,5 ha.

- Armata ucraineana și polițiștii de frontiera au amplasat 30 de campuri minate antitanc la granița cu Belarus in zece zile, a anunțat joi, 13 iulie, comandantul Forțelor Mixte ZSU, Serghei Naev, relateaza BBC . „Noi ințelegem ca nu vom avea nevoie de linia frontierei de stat cu vecinii noștri nordici…

- Polonia a decis consolidarea masurilor de securitate la frontiera cu statul Belarus, pe fondul temerilor generate de riscurile reprezentate de transferul combatantilor Grupului paramilitar rus Wagner in aceasta tara. Cinci sute de agenti de politie polonezi vor fi detasati la frontiera cu Belarusul,…