- Drumul Judetean DJ 204D a fost inchis traficului duminica dimineata, dupa ce raul Putna a iesit din matca si a inundat partea carosabila, iar douazeci de gospodarii au fost inundate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Douazeci de gospodarii sunt inundate la Biliesti,…

- Misiunea de salvare a celor 12 persoane finalizata cu succes Joi seara, respectiv 18 iunie, in jurul orei 19:50 , un apel la numarul unic de urgența 112 semnala ca pe raza localitații Nereju, 12 persoane aflate intr-o zona forestiera, au ramas izolate din cauza creșterii nivelului și debitului raului…

- Echipele de interventie incearca salvarea celor 12 persoane care au ramas izolate pe o insula, intr-o zona forestiera de la Nereju, cu ajutorul unui sistem de tiroliana, pana in prezent reusindu-se evacuarea unui tanar in varsta de 16 ani si a unei femei de 60 de ani, a informat, sambata, Inspectoratul…

- Un salvamontist a ajuns la cei 12 muncitori refugiați intr-o remorca, din cauza viiturii, in județul Vrancea. Se incearca salvari cu tiroliana, potrivit mediafax. Forțele de intervenție au fost suplimentate la Nereju cu echipaje de la ISU Bacau și ISU Covasna. Printr-un sistem provizoriu…

- Circa 60 de gospodarii au ramas izolate, sambata dimineata, la Nistoresti, dupa ce o viitura a rupt puntea de lemn care asigura accesul populatiei in zona, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Din cauza fenomenelor meteorologice, la Nistoresti…

- Autoritatile au intervenit, in ultimele 24 de ore, in aproape 50 de localitati din 18 judete si in Capitala, afectate de ploi si furtuni, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Pompierii din Vrancea au intervenit, vineri seara, pentru salvarea unor persoane izolate intr-o zona forestiera a comunei Nereju. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, s-a intervenit cu patru echipaje si o autospeciala de interventie, o ambulanta SMURD, doua barci pneumatice,…