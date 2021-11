Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii brașoveni avertizeaza pe cei care se avantura pe munte in aceasta perioada ca la altidunimi mai mari s-a așternut un strat consistent de zapada, iar temperaturile au scazut simțitor. In aceste condiții, reprezentanții Serviciului Salvamont Brașov recomanda ca atunci cand urcați pe munte…

IARNA in toata regula, ninge ca-n povești, se pare ca prognoza meteorologilor s-a adeverit. In munții a nins

Ora de iarna,ceasul se da inapoi cu o ora, ora 04.00 devine ora 03.00, in noaptea de sambata spre duminica, 30 octombrie spre 31 octombrie

- Vacante la munte mai scumpe in aceasta iarna. Hotelierii anunta deja scumpiri din cauza cresterii de preturi la gaze si energie electrica, transmite Noi.md cu referire la observatornews.ro. Tot din acelasi motiv si tariful pentru transportul pe instalatiile de cablu ar putea fi majorat. {{550752}}In…

Vremea se menține una foarte rece, IARNA se instaleaza la munte,cerul va fi mai mult noros si va ploua pe arii relativ extinse in jumatatea de sud-est

RAR avertizeaza ca Anvelopele all season nu sunt anvelope de iarna, asta in contextul in care odata cu apropierea sezonului rece

- A cazut prima ninsoare si in Statiunea Padina - Pestera din Muntii Bucegi, din Dambovita. Temperatura a scazut brusc sub zero grade, iar salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa nu urce neechipati la munte.

- Iarna din luna septembrie i-a luat prin surprindere și pe meteorologi. A nins abundent nopatea trecuta, iar pe Transfagarașan stratul de zapada depașea azi dimineața 10 centimetri și continua sa ninga. Toata noaptea utilajele au acționat pentru indepartarea zapezii de pe carosabil. La stația meteo de…