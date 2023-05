Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul roman Flavius Biea a castigat centura vacanta de campion mondial IBA la categoria mijlocie, dupa ce l-a invins la puncte pe argentinianul Juan Jose Velasco, vineri seara, intr-un meci desfasurat pe durata a 12 reprize, intr-o gala profesionista gazduita de Sala Polivalenta din Mioveni, anunța…

- Mark Selby avea deja patru titluri de campion mondial in palmares și era mare favorit in finala cu Luca Brecel, dar belgianul a surprins pe toata lumea și s-a impus cu 18-15. Dupa ultimul meci de la Crucible, „Bufonul din Leicester” a vorbit despre performanța reușita de adversarul sau.

- Luca Brecel e noul campion mondial, dupa ce a reușit cea mai mare surpriza din istoria recenta a snookerului. Belgianul a devenit primul jucator din Europa Continentala care se impune la Crucible, dupa victoria din finala cu Mark Selby, 18-15. Surpriza e cu atat mai mare daca ținem cont ca Brecel nu…

- Mesut Ozil a spus adio, la 34 de ani, sportului care l-a facut faimos in lume. Campion mondial in 2014, cu Germania, talentatul decar a fost obligat sa renunțe la fotbal din cauza accidentarilor. Pe 3 martie, la doar o zi dupa ce Mesut Ozil jucase o repriza pentru Bașakșehir, la 0-1 cu Kayserispor,…

- Mihai Leu va fi invitatul lui Dan Pavel in emisiunea AS.ro LIVE, care se va desfasura de la ora 10:30. Fostul campion mondial la box va veni cu povesti de senzatie, despre o cariera de succes, dar isi va spune si povestea de viata impresionanta. Mihai Leu, primul pugilist roman care a devenit campion…