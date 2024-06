Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat, joi seara, ca va anunta saptamana viitoare daca va candida la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. „Dupa ce se vor fi incheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai putin de trei zile, vom lua o decizie. (…) Dupa aceste alegeri, vom avea analiza pe rezultate, vom…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat joi seara, la Antena3 CNN, intrebat daca mai rezista coaliția sau se rupe in cazul in care și el, și Marcel Ciolacu vor candida separat la alegerile prezidențiale, ca este nevoie in continuare de stabilitate.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, 6 iunie, ca pana la inceputul lunii iulie va fi organizat un Congres al partidului in care se va stabili candidatul la alegerile prezidentiale din septembrie.„PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si cred ca la fel vor proceda si partenerii nostri…

- Deși mai sunt luni bune pana la scrutinul pentru prima funcție in stat, intre timp apropiindu-se tot mai mult alegerile locale și europarlamentare, liderul PNL a facut referire, raspunzand unei intrebari intr-o emisiune TV, la alegerile prezidențiale. Totul, in contextul in care au tot aparut rezultate…

- Ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a anunțat ca va candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile din tomna acestui an. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a Patra. „Dupa multe discuții pe care le-am avut in RM cu cetațenii…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a fost prezent la lansarea candidaților PNL Buzau pentru alegerile locale din data de 9 iunie. Președintele a vorbit și despre alegerile prezidențiale. Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, s-a aflat marti la Buzau,…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat marti, la Buzau, ca liberalii vor avea un candidat care va fi propus pentru alegerile prezidentiale, precizand ca nu a purtat discutii cu PSD in legatura cu posibilitatea de a avea un candidat comun. La finalul evenimentului prilejuit…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…