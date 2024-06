Consiliul de Securitate al ONU: 5 noi membri pentru perioada 2025-2026

Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanul, Somalia, Grecia, Danemarca si Panama au fost alese joi, in lipsa unor concurenti, de Adunarea Generala a ONU sa faca parte din Consiliul de Securitate in perioada 2025-2026, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Consiliul de administrație al Bancii Naționale a Romaniei, a decis, luni, menținerea dobanzii de politica monetara la 7 la suta pe an, ca efect al incertitudinilor privind evoluția viitoare a inflației, chiar daca rata anuala a inflației a scazut, in martie 2024, la 6,61 la suta, de la 7,23 la suta…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmud Abbas, a salutat vineri votul din Adunarea Generala a ONU in favoarea integrarii depline a Palestinei, considerand ca acest vot „protejeaza solutia celor doua state” si „dreptul legitim” al palestinienilor de a-si stabili un stat independent,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis, duminica, un mesaj ferm catre membrii Organizației de a nu incerca sa provoace o escaladare a tenisiunilor prin acțiuni de riposta impotriva Iranului, in timp ce SUA au avertizat Consiliul de Securitate ca vor depune eforturi pentru ca Teheranul…

- Societatea Naționala Nuclearelectrica SA a anunțat numirea lui Vasile Dascalu in funcția de Director Financiar interimar, incepand cu data de 9 aprilie 2024. Aceasta numire vine in urma demisiei lui Dan Niculaie Faranga, care a avut loc pe 28 martie. Tot in aceeași zi și Ana Birchall, Reprezentant Special…

- Unul din prestatorii de servicii ai Complexului Energetic Oltenia, Medserv Min, va oferi analize medicale gratuit. Va fi instalat un cort in fața sediului. Aici publicul va putea sa iși verifice glicemia și tensiunea. Cortul va fi deservit de doua asistente medicale. Conducerea Medserv Min pregatește…

- In perioada 2022-2023, datoria externa bruta Romaniei a crescut cu 17%, adica cu suma de 25 de miliarde de euro. Acest lucru inseamna ca la inceputul anului 2023 fiecare roman in viata avea o datorie facuta de stat in contul sau de 8.815 euro.Datele guvernamentale oficiale arata ca pe parcursul anului…

- Urmeaza o perioada in care se vor restructura toate domeniile vieților nativilor nascuți in patru semne zodiacale. Astrologii ii avertizeaza sa mențina echilibrul, pentru a putea fructifica toate oportunitațile. Procesul propriu-zis se va intinde pe o perioada mai lunga, insa finalul va fi cel dorit.…