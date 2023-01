Stiri pe aceeasi tema

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa Real Madrid – Barcelona 1-3. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca primele doua goluri marcate de catalani au fost „cadouri” facute de echipa sa. Real Madrid nu a avut nicio sansa in finala Supercupei Spaniei, castigata de Barcelona cu scorul de 3-1. Reactia…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Xavi a castigat Supercupa Spaniei 2023 si a ridicat deasupra capului primul sau trofeu din postura de antrenor al gruparii de pe Camp Nou. A facut-o intr-un mod spectaculos chiar impotriva marii rivale, in El Clasico. Barcelona a dat recital in Arabia Saudita si a castigat…

- Real Madrid si Barcelona se vor duela in Supercupa Spaniei 2023. S-au aflat sumele colosale puse in joc pentru finala care se va desfasura in Arabia Saudita, asa cum s-au disputat si semifinalele. Real Madrid – Barcelona, primul „El Clasico” din 2023, se va disputa duminica. Partida va incepe de la…

- Real Betis – Barcelona 2-2 (2-4 d.l.d). Catalanii au reușit sa treaca de formația andaluza la loviturile de departajare și și-a asigurat un duel stelar cu Real Madrid, in finala Supercupei Spaniei. Meciul va avea loc duminica, 15 ianuarie. Real Madrid era deja calificata in finala, dupa ce a trecut…

- Luis Suarez a semnat cu Gremio Porto Alegre. Fostul atacant de la Liverpool si Barcelona va juca in urmatorii 2 ani pentru formatia din Brazilia. Luis Suarez a fost prezentat oficial de brazilieni in ultimele ore din 2022. Suarez este un dintre cei mai buni atacanti din ultimii ani in fotbalul mondial.…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- Sergio Aguero a spus ca prietenul sau Lionel Messi era sigur ca iși va prelungi contractul cu Barcelona. „La Pulga” era atat de entuziasmat sa semneze cu echipa visurilor sale incat avea in vestiarul echipei naționale un tricou al catalanilor. Lionel Messi a plecat de la Barcelona in august 2021, dupa…

- Reactia presei internationale dupa ce Karim Benzema a castigat Balonul de Aur 2022 nu a intarziat sa apara. Jurnalistii straini l-au ridicat in slavi pe atacantul lui Real Madrid. Karim Benzema a castigat in premiera mult ravnitul trofeu, iar presa internationala s-a intrecut in complimente. Reactia…