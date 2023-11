Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii celor de la Boca Juniors au luat cu asalt Rio de Janeiro, inaintea finalei Copa Libertadores. Aceștia au fost atacați de fanii brazilieni. Argentinienii vor infrunta Fluminense sambata, 4 noiembrie, de la 22:00. Suporterii Bocai au umplut orașul Rio de Janeiro cu doua zile inaintea marelui…

- Clubul Dinamo pierde pana la 20.000 de euro pentru fiecare partida jucate pe teren propriu, fie pe Arena Naționala, fie la ”Arcul de Triumf”, intrucat nu-și acopera din bilete prețul inchirierii stadionului Dinamo a reintrat in pasa neagra, dupa 0-4 cu Hermannstadt in deplasare, avand doar un punct,…

- Formația argentiniana Boca Juniors s-a calificat in finala Copei Libertadores, dupa ce a invins formatia braziliana Palmeiras cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, joi seara, la Sao Paulo. Dupa 0-0 la Buenos Aires, Boca si Palmeiras au incheiat nedecis si in returul semifinalei, 1-1, astfel…

- Fluminense, echipa lui Marcelo, s-a impus in semifinala cu Internacional Porto Alegre (2-1, 2-2 in prima mansa) si s-a calificat in finala Cupei Libertadores, potrivit news.ro.Fluminense, condusa de fosta vedeta madrilena Marcelo, s-a calificat in finala Copa Libertadores dupa ce a castigat semifinala…

- In Romania doar 20% dintre persoanele cu varsta intre 25 și 64 de ani sunt absolvente de studii superioare. Media statelor care fac parte din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) este de 40%, potrivit raportului educațional OECD, citat de cursdeguvernare.ro. Și procentul alocat…

- Reprezentativele Serbiei si Germaniei s-au calificat, vineri, in finala FIBA World Cup, trecand in semifinale de Serbia, respectiv de SUA.Serbia a invins cu 95-86 echipa Canadei, iar Germania s-a impus cu 113-111 in fata Statelor Unite, conform News.ro. Duminica, in arena din Manila, de la…

- Sportivul sectiei de baschet a CSM Petrolul Ploiesti, David Rasoga, a cucerit cu „nationala” U15 a Romaniei de 3×3 medaliile de aur in cadrul Gimnaziadei ISF (International School Sport Federation), ce se desfasoara in aceasta perioada la Rio de Janeiro! In formula David Rasoga, David Fometescu, Sebastian…

- Flamengo Rio de Janeiro, campioana en titre a Copei Libertadores, a parasit competitia in acest sezon inca din faza optimilor, dupa ce a fost eliminata de Olimpia Asuncion cu scorul general de 3-2, transmite EFE.Dupa ce a castigat prima mansa cu 1-0, Flamengo a fost invinsa, joi, la Asuncion cu scorul…