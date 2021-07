Stiri pe aceeasi tema

- Fanii englezi au fost cuprinși de o imensa dezamagire, duminica seara, dupa ce Anglia a pierdut la penality-uri finala EURO 2020 cu Italia. In schimb, fanii italieni au fost in al noualea cer și au sarbatorit in extaz victoria naționalei lor.

- Fanii englezi au fost cuprinși de o imensa dezamagire duminica seara dupa ce Anglia a pierdut la penality-uri finala EURO 2020 cu Italia. In schimb, fanii italieni au fost in al noualea cer și au sarbatorit in extaz victoria naționalei lor.

- Italia si Anglia se vor intalni in finala Euro 2020. Echipa lui Mancini a trecut de Austria, 2-1, Belgia, 2-1, si Spania, 1-1 (4-2 d.pen.), in timp ce baietii lui Southgate au eliminat Germania, 2-0, Ucraina, 4-0, si Danemarca, 2-1. Partida se desfasoara pe Wembley, iar la meci sint asteptati aproximativ…

- Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, ii avertizeaza pe suporterii italieni sa nu calatoreasca spre Anglia pentru finala EURO 2020. Naționala de fotbal a Italiei intalnește duminica selecționata Angliei, pe stadionul Wembley din Londra. Aproximativ 60.000 de spectatori sunt așteptați…

- Selecționerul Angliei, Gareth Southgate, a fost foarte filosofic inainte de finala Euro 2020, disputata de Anglia in compania Italiei. Southgate a adus aminte de meciul disputat de Anglia contra Germaniei, pe Wembley, in optimi, incheiat cu victoria englezilor, 2-0. A fost un succes pe care mulți il…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE. Ca si in predictiile sale anterioare, ingrijitorii au plasat doua boluri cu mancare,…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE. Ca si in predictiile sale anterioare, ingrijitorii au plasat doua boluri cu…