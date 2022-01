Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a demonstrat de foarte multe ori ca este un patriot adevarat, insa pe langa acest aspect, acum a aratat in fața tuturor ca este și un susținator al tradițiilor și obiceiurilor din vechi stramoși. Iata ce obișnuiește sa faca de Revelion pentru a-i merge bine tot anul, dar și ce planuri…

- Doar o zi ne mai desparte de noapta dintre ani, astfel ca tot mai multe gospodine au dat startul pregatirilor pentru preparatele culinare care vor fi pe masa bogata a oricarui roman. Ei bine, iata cum iți poți surprinde invitații cu cateva rețete de oua umplute, așezonate și decorate intr-un mod unic.

- Alex Mațan a incheiat sezonul in MLS, și-a dus iubita, de ziua ei, in Seychelles, deschizand ediția de paradis a sarbatorilor de iarna. Tot acolo, fostul fotbalist de la Viitorul a cerut-o in casatorie pe Elena, femeia care ii e alaturi de mai mulți ani. Alexandru Mațan, 22 de ani, a dat startul sezonului…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu spune ca deși s-a vaccinat, nu este „un fanatic al vaccinarii” și nu va vota niciodata un proiect de lege care introduce vaccinarea obligatorie. „Nu pot sari peste argumentul suprem al vaccinarii, limitarea mortalitații. Eu nu sunt un fanatic al vaccinarii. Daca ar exista…

- Mihaela Radulescu și Anna Lesko au dezvaluit primele imagini de la programul de Revelion pregatit de Pro TV. Ultimul program special pe care Pro TV l-a filmat pentru noaptea dintre ani a fost pentru a intampina anul 2014. S-a numit Magic Show, cu Andra si Catalin Maruta. A urmat un șir lung de concerte…

- Catalin Botezatu are 54 de ani și este unul dintre cei mai apreciați designeri vestimentari romani. Deși a devenit cunoscut și peste hotare, datorita creațiilor sale, acesta nu s-a gandit niciodata sa se mute din Romania.In cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Catalin Botezatu a marturisit care…

- A trecut mai bine de o luna de cand Gabriela Prisacariu a devenit mama pentru prima data. Chiar daca viața ei s-a schimbat radical, partenera de viața a lui Dani Oțil nu a dat uitarii momentele de rasfaț. Iata cum au fost surprinși Gabriela Prisacariu și fiul ei, Luca Tiago, pe strazile din Capitala!

- Vacanța joaca un rol esențial in viața fiecaruia dintre noi. Dupa o perioada incarcata de activitați aferente serviciului, este responsabilitatea noastra sa ne deconectam de la toate responsabilitațile și sa ne oferim prilejul de a ne bucura de ceea ce este frumos in viața. In timp ce unii dintre noi…