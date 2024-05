Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul incredibil al Aurorei Boreale, care in mod normal nu este vizibil in Romania, ci este specific zonelor de langa Cercul Polar, a fost vazut in mod excepțional azi-noapte in mai multe zone din Romania. Rețelele de socializare au fost impanzite de imagini de o frumusețe amețitoare, care te lasa…

- Coloane de autovehicule care se intind pe cativa kilometri au fost observate pe principalele artere rutiere din orașul bulgaresc Ruse, situat la granița cu Romania. Aceste coloane sunt formate in principal din sute de mașini inmatriculate in Romania, care se intorc in țara dupa ce turiștii romani și-au…

- Romanii pot avea parte de vacanțe ieftine la mare in Romania. Vineri, 3 mai, s-a dat startul programului „Litoralul pentru toți” 2024. „Litoralul Pentru Toți” este un program destinat turiștilor care doresc sa-și petreaca sejurul la mare in extrasezon și presupune reduceri semnificative la tariful de…

- Pe ce data sunt Rusaliile in 2024Rusalii, sarbatoarea care marcheaza coborarea Sfantului Spirit asupra apostolilor, va fi celebrata pe data de 23 iunie in acest an. Iar bucuria romanilor nu se oprește aici, deoarece ziua de luni, a doua zi de Rusalii, va fi libera, oferind astfel posibilitatea unei…

- „ Sunt ferm convins ca in Qatar castigati mult mai bine financiar decat ati fi castigat in Romania in acest moment. Eu sper din tot sufletul, nu numai cifrele care ne arata acest trend de crestere in Romania, care s-a datorat in primul si in primul rand unei perioade de stabilitati politice intr-o perioada…

- Romanii vor avea, pana la finalul acestui an, o aplicatie unica pentru a scapa de ghisee si hartii in relatia cu statul, contractul pentru realizarea aplicatiei urmand sa fie semnat saptamana viitoare, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, potrivit Agerpres. Prezent…

- Un consultant financiar roman dezvaluie o metoda ingenioasa de a reduce rata la banca, economisind sute de lei pe luna. In contextul creșterii prețurilor din Romania, cu tot mai mulți romani simțind presiunea financiara, un consultant financiar, Victor Apetrei, a facut o descoperire surprinzatoare care…