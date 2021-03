IMAGINI uluitoare: coadă URIAȘĂ la Galeria de Artă Imaginile cu multimea de oameni stransa luni in fata Galeriei de Arte din centrul Hunedoarei i-au contrariat pe localnici. Zeci de oameni au stat, luni, la coada in fata Galeriei de Arta din Hunedoara, iar imaginile cu aglomeratia din centrul Hunedoarei i-a contrariat pe multi dintre cei care au vazut imaginile pe retelele de socializare. Cum a cheltuit Primaria peste 3,5 milioane de euro din banii bucureștenilor pentru un spital care nu se va mai construi Unii au crezut ca a fost un miting spontan impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de Covid 19, asa cum s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii vrea sa distruga agricultura si micul producator, a afirmat luni liderul deputatilor AUR, George Simion, la dezbaterea motiunii simple pe agricultura in plenul Camerei Deputatilor. ”Pentru domnul ministru al Agriculturii, care a revenit, ce pot sa-i zic? Ca e de porc. Ori ca se…

- Primaria din Alba Iulia intenționeaza sa preia Casa de Cultura a Studenților in proprietatea publica a municipiului și in administarea Consiliului Local. De asemenea, instituția a cerut preluarea fostei sali de judo ”1 Mai”, denumita in prezent ”Marius Vizer”. Potrivit unui proiect de hotarare care…

- Azi, 1 martie, activitatea de vaccinare anti-CoVid-19 a inceput in centrele din Nasaud și Prundu Bargaului. Intr-o prima faza, pentru aceste doua centre s-au putut face programari pana in data de 21 martie, iar toate locurile disponibile pentru intreaga perioada 1-21 martie au fost ocupate.Pentru…

- Casa de Cultura a municipiului Radauți in parteneriat cu Primaria organizeaza sambata, 6 martie, cu incepere de la ora 18.00 a V-a ediție a evenimentului ”Marțișoare muzicale”. Pe scena Casei de Cultura va urca orchestra ”Florile Bucovinei” a Casei de Cultura a municipiului Radauți concertul fiind…

- Simbata, 30 ianuarie, in satul Furuceni, comuna Ivancea, in incinta Casei de Cultura din localitate a avut loc un incident cu implicarea localnicilor și a primarului comunei Boris Ochișor. S-a dovedit ca in acea zi primarul de la Ivancea a decis sa convoce o adunare cu susținatorii Partidului „Șor”.…

- O expozitie colectiva de fotografie, compusa din 59 de cadre alb-negru, ce poarta semnatura a 32 de pasionati de arta fotografica din Iasi, va putea fi vizitata pana pe 26 februarie in cadrul Galeriei "La Gard" din Parcul Copou. Expozitia, intitulata AN2020, este organizata de Clubul Fotografilor din…

- O expozitie colectiva de fotografie, compusa din 59 de cadre alb-negru, ce poarta semnatura a 32 de pasionati de arta fotografica din Iasi, va putea fi vizitata pana pe 26 februarie in cadrul Galeriei "La Gard" din Parcul Copou, potrivit Agerpres. Expozitia, intitulata AN2020, este organizata…

- Actorul Mugur Mihaescu (53 de ani) este un familist convins. Are o soție și o fiica de care este foarte mandru. Conform Realitatea, in 2016, Ivona Mihaescu a absolvit liceul Gheorghe Lazar, secția Științe ale Naturii, iar la Bacalaureat a obținut media 9,95. Tanara a urmat cursurile unei universitați…