- Usain Bolt a primit o provocare inedita: fostul atlet a fost invitat la bordul unui avion modificat special, in care gravitația e zero. Airbus-ul a zburat deasupra orașului Reims, din Franța. Au ieșit mai multe imagini spectaculoase, inclusiv una in care Bolt simuleaza startul unei curse, dar și imagini…

- Imagini spectaculoase in estul Chinei. Un pod a fost pus la pamant in doar cateva secunde, intr-o demolare controlata. Intreaga operațiune a fost urmarita de zeci de oameni.Constructia, care are o lungime de aproape 450 de metri, va fi inlocuita cu o autostrada.

- Irina Loghin a devenit soacra mica! Indragita artista de muzica populara a radiat de fericire in ziua in care și-a vazut fiica imbracata in rochie alba de mireasa. Fata cantareței s-a casatorit cu alesul inimii sale intr-un cadru de poveste, iar nași le-au fost artiștii Alina și Romeo Negoiasa, care…

- Pentru pasionatii de astronomie si nu numai, eclipsa de Luna/Luna sangerie a fost un eveniment care cu siguranta a atras atentia, atat prin raritatea lui, cat si prin imaginile spectaculoase.

- O tromba in Marea Neagra, de fapt o tornada pe mare a fost filmata de curand iar imaginile sunt de-a dreptul spectaculoase. Fenomenul neobișnuit a fost surprins pe coasta rusa a Marii Negre, in apropiere de Odesa. Tromba din Marea Neagra este un fenomen rar , in special datorita zonei geografice, iar…

- CM 2018. Marco Rojo a adus calificarea nationalei Argentinei in optimile de finala ale Cupei Mondiale, aducand bucurie pentru milioane de oameni. Manifestarile acestora au fost vizibile pe strazile din Buenos Aires, dar au atras si strigatele si lacrimile comentatorului Pablo Giralt. "Nu trebuie…

