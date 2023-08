Imagini spectaculoase din munții Gilăului. Lacul Tarnița – o panoramă impresionantă Lacul de acumulare Tarnița este una dintre destinațiile turistice de top in județul Cluj. Localizata la aproximativ 30 de kilometri distanța de Cluj-Napoca, aceasta locație devine ușor accesibila pentru o escapada de weekend, atragand vizitatori atat datorita facilitaților de pe lac, cat și posibilitații de a explora zona prin drumeții pitorești. Pe o poteca bine marcata, cu o lungime totala de 11 kilometri, ce poate fi parcursa in 3-4 ore, calatorii pot ajunge la Piatra lui Lucaci. Aceasta formațiune stancoasa, cu o inalțime de aproximativ 10 metri, ofera o panorama captivanta asupra intregului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

