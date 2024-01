Lumea a intampinat anul 2024 cu un amestec de sarbatoare si reflectie sumbra, relateaza Reuters. Sydney a stralucit sub o ploaie de focuri de artificii argintii si aurii, marcand cea de-a 50-a aniversare a emblematicei sale Opere, in timp ce starea de spirit din Gaza a ramas sumbra, locuitorii fiind mai mult preocupati de supravietuire. In Europa, regina Margrethe a II-a a Danemarcei si-a anuntat abdicarea dupa mai bine de o jumatate de secol de domnie, scrie news.ro.

Iata cum locuri si oameni din intreaga lume si-au luat ramas bun de la 2023 si au intampinat noul an:

AUSTRALIA - Sydney…