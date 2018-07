Imagini șocante surprinse în timpul musonului din India. Pești filmați în timp ce înotau pe holurile unui spital Imagini șocante surprinse in timpul musonului din India. Imagini cu pești in timp ce inotau pe holurile unui spital din Patna, capitala statului Bihar, inundat in urma unei ploi puternice au devenit virale. Musonul din India, care a facut deja 545 de victime incepand din luna mai, a provocat inundarea spitalului, au anunțat luni autoritațile locale, citate de agențiile de presa internaționale. In timp ce apele invadau secția de terapie intensiva a spitalului universitar Nalanda din orasul Patna, pacientii s-au refugiat pe paturi inalte din saloane, asteptand retragerea apei. Un post local de televiziune… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

