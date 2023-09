Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Dinu a lamurit tranșant relația pe care o are cu Bobby Paunescu, dupa ce presa a scris ca ar fi blond ape care miliardarul a pozat-o in patul sau, in casa de vacanța a familiei sale situata aproape de exclusivista stațiune italiana Positano. ”Nu avem nici o alta relație in afara de cea de…

- Viviana Sposub și George Burcea s-au desparțit dupa trei ani de relație, iar vestea a fost una neașteptata pentru toata lumea. Fosta iubita a actorului s-a afișat acum alaturi de alt barbat.Povestea de dragoste dintre Viviana Sposub și George Burcea, care a inceput la filmarile pentru „Ferma”, s-a incheiat…

- Melissa Borcea (20 de ani) e fiica cea mare a lui Cristi Borcea din mariajul cu Mihaela. Recent, tanara a atras atenția cu imaginile pe care le-a postat pe Instagram, se afla in Florida, in Statele Unite ale Americii. Intr-o rochie alba cu flori roșii, accesorizata cu o geanta și papuci de mii de euro,…

- O romanca va face parte din echipa Victoria’s Secret din Statele Unite ale Americii. Tanara se numește Daiana Canalas și este un manechin originar din Oradea in varsta de 24 de ani. Daiana considera ca in industria modellingului exista in continuare profesionalism, chiar daca unii ar putea avea impresia…

- Irinel Columbeanu a reușit, in sfarșit, sa-și vada fiica dupa cinci ani. Fostul milionar n-a dus-o prea bine cu banii in ultimii ani, așa ca Irina s-a mutat in America, la mama ei. Avea 11 ani cand a plecat, era un copil. Acum are 16 și este domnișoara in toata regula, are permis de conducere și l-a…

- In urma cu o seara, Bai Minune a fost protagonistul unor scene șocante. Incidentul in care a fost implicat manelistul s-a petrecut pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. Mai exact, acesta a fost surprins de camerele de supraveghere din zona in timp ce a batut și jefuit un tanar, in plina strada. Cantarețul…