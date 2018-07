Imagini şocante cu execuţia unui bărbat în faţa familiei Imagini soante din Brazilia. In inregistrare se observa cum barbatul, de profesie avocat, deschide ușa din spate a mașinii pentru a-și lua fetița din brațele soției lui. Femeia iese și ea din vehicul, dar exact atunci ucigașul se apropie de ei, indreptand un pistol spre barbat. Avocatul și-a pastrat calmul și s-a indepartat cațiva pași de familia lui pentru a se pune in genunchi. Andre Ribeiro a fost impușcat de cinci ori de la o distanța mica sub ochii ingroziți ai soției și ai fiicei lui. Autoritațile braziliene cred ca a fost vorba de o execuție, dar motivele pentru care barbatul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

