Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Sava chiar știe cum sa ii faca pe plac soției sale. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fostul primar general interimar al Capitalei și femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Un barbat din București a șocat pe toata lumea, dupa ce a dat dovada de un teribilism care i-a pus viața in pericol. S-a urcat pe tamponul metroului, in timp circula cu 80 km/h și s-a filmat. Avea in mana o sticla de alcool. Cazul a pus in alerta autoritațile.

- Pepe este mandru de familia sa, iar recent a aratat fanilor sai noi imagini cu fiul sau. Pepe Jr. are un an și jumatate și este adorat de intreaga familie, in special de surorile sale mai mari.Pepe și Yasmine Pascu traiesc frumoasa o poveste de dragoste, iar fericirea lor a atins cote maxime odata cu…

- O fetița in varsta de 11 ani a provocat agitație pe platforma de divertisment TikTok și a imparțit opiniile urmaritorilor, dupa ce s-a filmat in ținute de lux, inclusiv cu un ceas de 124.000 de dolari și o geanta Hermes de 31.000 de dolari. Iata imaginile care au devenit virale!

- Stefan Banica Jr. a susținut primul concert cu ocazia sarbatorilor de iarna. Cantarețul a interpretat pe scena și alaturi de membrii familiei sale, printre care și partenera lui, Lavinia Pirva. Artistul i-a facut o prezentare deosebita pe scena. Imagini rare Ștefan Banica Jr., primele concerte de Craciun…

- Spre deosebire de Liviu Varciu, care iși ține la curent fanii de pe contul de socializare cu viața personala, Anda Calin, partenera acestuia, este mult mai discreta. De data asta, ea a luat pe toata lumea prin surprindere cu declarația de dragoste facuta pentru tatal copiilor ei.„In spatele fericirii…

- Imagini dramatice din ziua atacului Hamas de pe 7 octombrie au fost date publicitații de armata israeliana. Acestea surprind momentul in care o echipa IDF ajunge la locul masacrului de la festivalul Supernova.