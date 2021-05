Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a povestit la Antena 3 detalii terifiante de dupa atacul de astazi de la Acces Direct. Vedeta a auzit loviturile cu piatra in ușa de la intrare, iar imediat a fost anunțata prin casca de producatori ca Antoanela ataca din nou!

- Decizia luata de Mirela Vaida, dupa ce a fost la un pas de tragedie. Prezentatoarea de la Acces Direct depune plangere pentru tentativa de omor. Ce va pați agresoarea care a incercat sa-i ia viața cu un bolovan, in direct, in platoul emisiunii?

- Mirela Vaida și familia ei au fost protagoniștii unui tablou ce i-a emoționat extrem de tare pe fanii din mediul online. Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct s-a relaxat și distrat alaturi de cei dragi la munte, iar in weekend a facut un lucru inedit cu cei mici in locația desprinsa parca din basme.…

- Mirela Vaida a rabufnit in timpul emisiunii pe care o prezinta. Cunoscuta prezentatoare de la Acces Direct a reacționat aspru atunci cand a fost deranjata de ceva. Ce a facut-o sa porneasca un adevarat scandal? Mirela Vaida, scandal la Acces Direct. Ce a deranjat-o? Mirela Vaida s-a enervat in direct!…

- Mirela Vaida a avut parte de un incident extrem de neplacut și total de neașteptat in cadrul emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Prezentatoarea de la ”Acces Direct”, chiar in timpul show-ului pe care l-a pus in scena s-a prabușit in fața colegilor și a juriului.