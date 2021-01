Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Maracineanu, ministrul Sporturilor din Franta, a adus un omagiu pe contul sau de Twitter fostului selectioner al echipei de fotbal a Frantei, Gerard Houllier, decedat luni, informeaza cotidianul L'Equipe. Roxana Maracineanu a reactionat pe Twitter dupa anuntul decesului lui…

- Dupa ce a fost numita cea mai buna influencerița din Romania, Cristina Ich a hotarat sa se rasfețe intr-o vacanța, alegand o destinație exotica. Modelul și iubitul ei, Alex Pițurca, se distreaza de minune in Maldive.

- Cristina Ich, 33 de ani, face senzație in social media: fostul model internațional a fost votata pe primul loc la categoria cel mai bun influencer roman pe anul 2020. Iubita lui Alex Pițurca va primi premiul „Romanian Social Media Star of 2020” in cadrul galei E! People’s Choice Awards. Ea le-a surclasat…

- In urma cu cateva zile, intreg showbiz-ul a fost zguduit, dupa ce au aparut zvonuri conform carora Cristina Ich și Alex Pițurca s-ar fi desparțit. Iata ce imagine a postat acum focoasa șatena, dupa ce s-a vehiculat ca Alex Pițurca ar fi „fugit” la munte cu fosta lui Catalin Botezatu, Monica Hill!

- Scandal cu palme și pumni intr-o parcare din Chișinau. Potrivit martorilor oculari, fosta și actuala iubita a ex-deputatului democrat Constantin Țuțu, s-au certat pina s-au luat la pumni. Nu se știe daca anume Constantin Țuțu ar fi motivul incaierarii, insa, acesta ar fi fost tocmai șoferul unui automobil…

- Fostul selectioner Gheorghe Hagi a criticat, dupa Norvegia - România, scor 4-0, lipsa unui proiect de constructie a unei echipe nationale, lasând sa se înteleaga ca vinovati de acest lucru sunt antrenorul Mirel Radoi si conducerea FRF.Ce a spus Gica Hagi dupa umilința cu Norvegia:​"Suntem…

- Mircea Radulescu (79 de ani), fostul șef al Școlii de Antrenori din Romania, considera ca intreaga Federație trebuie sa raspunda pentru jocul modest prestat de „tricolori” in meciul Islanda - Romania 2-1. Toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda a invins Romania, scor 2-1, in semifinala…