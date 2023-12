Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea atinge cote paroxistice. Soldații israelieni sunt acuzați ca se comporta ca niște salbatici. Ei nu s-ar limita doar la operațiuni militare obișnuite ci au trecut la tactica de distrugere totala a tot ce inseamna palestinian.Mai multe videoclipuri care circula online si care au fost analizate…

- Politistii aradeni au deschis o ancheta pentru "loviri si alte violente" dupa ce pe retelele de socializare au inceput sa fie distribuite, joi seara, imagini video cu o eleva batuta de colege, care o lovesc cu picioarele si pumnii, in afara scolii si in timpul

- Sirenele au rasunat vineri la Tel Aviv si in zonele invecinate, in timp ce Hamas a anuntat ca a lansat rachete adanc in teritoriul Israelului, in ceea ce gruparea militanta palestiniana a descris ca un raspuns la numarul tot mai mare de morti civili in razboiul din Gaza, informeaza Reuters, conform…

- Israelul va folosi in lupta sa impotriva retelei de tuneluri sapate de Hamas sub Fasia Gaza o noua arma, asa-numitele "bombe-burete", un dispozitiv chimic al armatei care produce o explozie de spuma ce poate bloca bresele si intrarile in tuneluri, scrie The Telegraph.Fortele de Aparare Israeliene…

- Filipine vrea sa-și formeze o armata de „razboinici cibernetici” pentru a-și imbunatați apararea impotriva atacurilor online, aproape zilnice, și va relaxa regulile de recrutare pentru a se asigura ca poate atrage experți in domeniul IT și digital, a declarat joi șeful forțelor armate, transmite Reuters.

- Un tata și-a trimis fiul de numai cațiva ani cu un steag palestinian in fața soldaților israelieni. Copilul a fost indemnat de „parinte” sa arunce cu pietre in militari inarmați de razboi, in timp ce striga „du-te acolo! lasa-i sa te impuște!”. Un tata palestinian și-a „inarmat” fiul care abia a invațat…

- Incident deosebit de grav la un centru din Giurgiu. Un polițist a fost filmat in timp ce ii lovește și amenința cu moartea pe copii. Vișinel Balan, fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, a postat pe Facebook un videoclip filmat la centrul Ansaloni din…