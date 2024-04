Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, afirma ca autoritatile romane monitorizeaza situatia din Orientul Mijlociu si se afla in legatura cu ambasadele tarii noastre in regiune. „Suntem profund ingrijorati de situatia de securitate din Orientul Mijlociu”, a adaugat ministrul.

- Ministrul de externe israelian, Israel Katz, i-a raspuns, miercuri, liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a amenintat statul israelian cu un atac, drept razbunare pentru lovitura atribuita Israelului impotriva consulatului iranian de la Damasc, in care au murit sapte membri ai…

- SUA au fost acuzate de ministrul de Externe de la Teheran, Hossein Amir-Abdollahian, ca au aprobat atacul care a vizat consulatul Iranului din Damasc pe 1 aprilie, in urma caruia 16 persoane au murit, inclusiv sapte membri ai Corpului Gardienilor Revolutiei, armata ideologica iraniana, relateaza AFP,…

- Forțele de Aparare ale Israelului (FDI) și-au recunoscut vinovația și au demis doi ofițeri superiori in urma unei anchete privind atacurile aeriene care au ucis luni 7 lucratori umanitari ai convoiului cu mancare pentru Fașia Gaza. Armata israeliana a luat aceasta decizie in urma revoltei globale, inclusiv…

- Ministrul de Externe al Iranului a cerut luni "comunitatii internationale" sa ofere "un raspuns serios" la atacul Israelului asupra Damascului care a ucis 11 persoane, inclusiv sapte membri ai Gardienilor Revolutiei, transmite AFP. In cadrul unei convorbiri cu omologul sau sirian Faisal Mekdad, seful…

- Agenția ONU pentru refugiați palestinieni a distribuit o imagine tulburatoare cu distrugerile din Fașia Gaza, in timp israelienii prezinta o filmare cu un presupus angajat UNRWA rapind un cadavru in timpul atacului Hamas din 7 octombrie, relateaza Yedioth Ahronoth.„Nu exista cuvinte”, scrie in legenda…