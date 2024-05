Cei aproape 55.000 de spectatori care au participat la meciul de retragere al Generatiei de Aur pe Arena Nationala au avut parte de un spectacol unic care va ramane in istorie. La finalul jocului, componenții echipei naționale care ne-au scos in strada in urma cu trei decenii au spus ca nu vor uita niciodata acest meci de poveste. Echipa Romaniei a invins o selectionata mondiala cu scorul de 3-2, aceste meci a stabilit un record de asistenta pe Arena Nationala, cu 54. ...