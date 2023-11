Stiri pe aceeasi tema

Deși locuiește in Romania de mulți ani, Antonia nu a renunțat la stilul american și a atras toate privirile atunci cand a ieșit in oraș. A fost surprinsa la cumparaturi.

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava au reconstruit de la zero fața unui pacient care fusese ranit grav intr-un accident ingrozitor. Operația a durat patru ore și a fost un succes uriaș in domeniu, scrie Monitorul de Suceava. pacientul este un barbat de 45 de ani,…

- Puțini romani știu ce ascunde viața personala a lui Florin Piersic. A fost casatorit de doua ori, in ambele cazuri cu actrițe. Cați copii are renumitul actor, poți afla in continuarea articolului. Mezinul artistului, pe nume Daniel Piersic, nu locuiește in Romania și practica o meserie neașteptata.…

Gheorghe Simion s-a schimbat destul de mult in ultimii ani. Se implica total atunci cand vine vorba de antrenamentele cu copiii.

- Parcul Natural Apuseni este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva. Recent, camerele de supraveghere au surprins aici un animal care este vazut foarte rar. Imagini inedite din Parcul Natural Apuseni Padurile din Parcul Natural Apuseni…

Nadir are cu ce se mandri! Cantarețul se bucura de o familie superba, iar soția și cei doi copii sunt cei care ii aduc zambetul pe buze.

Te uiți la Dragoș Caliminte și vezi partenerul ideal. Spunem asta pentru ca iubitul lui Alice Peneaca este atent in orice moment la actrița.