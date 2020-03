Imagini înduioşătoare! Copiii italieni au pictat curcubeul şi l-au afişat pe balcoane cu mesajul "Totul va fi bine" Italia sta acasa și lupta impotriva coronaviruslui. Joi seara, un filmuleț in care locuitorii din cateva blocuri din Napoli au ieșit pe balcoane și au inceput sa cante imnul Italiei, in cor, a devenit viral, informeaza Viva.ro. Vineri au aparut alte imagini induioșatoare. De data aceasta, cu mulți dintre copiii Italiei care, și ei, deși nu știu foarte bine despre ce e vorba, au gasit maniera proprie de a lupta impotriva coronavirsului. Mai exact, copiii de varsta gradiniței au facut picturi identice pe panza – picturi ce infațișeaza curcubeul, insoțit de mesajul "Andra Tutto… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

