- ACS Poli Timișoara trece prin momente critice. Dupa ce a retrogradat in liga secunda, banațenii au fost dați afara de pe stadionul "Dan Paltinișanu". Echipa care in sezonul trecut juca in Liga 1 nu mai are voie sa foloseasca vestiarele și spațiie in care iși avea birourile in stadionul "Dan Paltinișanu",…

- Micutul sta singur pe scaunul din stanga, se ridica pentru a vedea bine soseaua si masinile din fata si chiar intra in depasire! Copilul conduce cu muzica tare si adulti care tipa. "Semnalizezi si depasesti", ii spune cineva din spate. Micutul il asculta, semnalizeaza si intra in depasire.…

- Un aisberg de 100 de metri inaltime aflat in deriva ameninta coastele insulei Groenlanda, iar autoritatile locale au inceput vineri evacuarea persoanelor care traiesc in apropierea tarmului, relateaza...

- Femei din lumea intreaga se intrec anual pentru a primi titlul de "cele mai lungi unghii din lume", insa recordul absolut il detine un... barbat! In varsta de 82 de ani, indianul a intrat in Guiness Book dupa ce si-a dedicat ani de zile pasiunii sale

- In municipiul Botosani locuitorii de pe sase strazi au ajuns sa traiasca intr-o adevarata ”imparatie a craterelor”, dupa ce asfaltul de pe carosabil s-a surpat. Drumurile arata ca dupa un cutremur si sunt impracticabile pentru autoturisme. O strada a fost inchisa din cauza craterelor, unele adanci si…

- Filmuletul uimitor arata momentul in care "Dumnezeu" merge pe cer printre nori pe timp de furtuna. Inceputul clipului prezinta o furtuna din regiunea ... The post Imagini incredibile pe cer. Internauții spun ca l-au vazut pe… Dumnezeu (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini incredibile-O femeie a vrut sa faca o poza copiilor, dar a trait ceva paranormal! Vezi ce a vazut…foto O femeie a mers in parc alaturi de copiii sai și a vrut sa le faca o poza, doar ca lucrurile s-au transformat imediat intr-o situație terifianta! Ce a aparut in spatele celor mici a dat tuturor…