- Dagmar Turner, 53 de ani, fosta consultant de afaceri din Isle of Wight, a cantat la vioara in timpul operatiei de indepartare a unei formatiuni tumorale de pe lobul frontal drept - in apropiere de zona creierului in care se afla centrii de control ai miscarilor de finete ale mainii stangi, scrie Reuters,…

- Deputatul Emanuel Ungureanu publica, miercuri seara, fotografii din sala de operatie de la Spitalul Floreasca unde o pacienta a ars in timpul interventiei. Fotografiile il surprind pe medicul Mircea Beuran, cu ceasul pe mana, in echipamentul de pe sectie. ”Somitatea Beuran intra in sala ca un nesimtit,…

- Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei a deschis un dosar penal de ucidere din culpa dupa ce femeia care a ars pe masa de operații de la Spitalul Floreasca a murit duminica seara, au precizat surse judiciare citate de Mediafax.

- Chirurgul Mircea Beuran este acuzat ca, in timpul unei interventii chirurgicale care a avut loc la Spitalul de Urgenta Floreasca, o pacienta de aproximativ 65 de ani a fost grav vatamata. Concret, conform deputatului USR Emanuel Ungureanu, femeia a fost, practic, incendiata pe masa de operatie. UPDATE Horatiu…