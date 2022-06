Stiri pe aceeasi tema

- Casper Ruud, locul 8 mondial, a devenit primul norvegian care ajunge in semifinale la un turneu de grand slam, dupa ce s-a calificat in careul de asi la Roland Garros, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Croatul Marin Cilici, locul 23 ATP si cap de serie 20, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de la Roland Garros, trecand in sferturi de favoritul 7, sportivul rus Andrei Rublev, numarul 7 mondial, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul doi mondial, a fost eliminat luni seara in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, inclinandu-se fara drept de apel in trei seturi, 6-2, 6-3, 6-2, in fata croatului Marin Cilic, dupa o ora si 45 de minute de joc, scrie AGERPRES. Fii…

- Irina Begu si partenera ei de dublu, Camila Osorio din Columbia, au fost eliminate, vineri, in turul doi al probei de dublu de la Roland Garros, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Irina Begu, locul 63 WTA, a fost aproape sa fie descalificata in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, din cauza unui incident pe care l-a provocat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Fostul oligarh rus Mihail Khodorkovsky a anuțat pe pagina sa de socializare acțiunea absura a preoților ruși care au sfințit arma suprema a lui Putin numita de occidentali Satan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Imagini sfașietoare din subsolul uzinei Azovstal din Mariupol, locație pe care rușii incearca sa o cucereasca. O mie de civili, printre care și copii, sunt captivi la subsol. Forțele de ordine au venit sa le aduca mancare copiilor captivi sub daramaturi. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Burak Yilmaz, atacantul de 36 de ani, le-a dat speranțe turcilor, in barajul cu Portugalia pentru CM 2022, cand a redus de la 0-2 la 1-2, apoi i-a „ingropat”, irosind penalty-ul de 2-2. Un fan a tras cu pistolul in televizor dupa ratarea lui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…