IMAGINI INCREDIBILE în Brazilia: Senator ÎMPUȘCAT în timpul unor proteste Un senator brazilian a fost ranit cu focuri de arma in timpul unui protest al politistilor militari in orasul Sobral, statul Ceara, dar viata sa nu este in pericol, a confirmat fratele sau pe Twitter, transmite joi DPA. Senatorul Cid Gomes a fost ranit in timp ce conducea un excavator, indreptandu-se spre un gard, in spatele caruia se afla un grup de membri ai politiei militare ce luau parte la un protest. Citește și: Se dau 200 de milioane de euro pentru romani. Cine poate beneficia de bani? Senatorul a fost lovit de doua gloante, dar nu i-a fost atins niciun organ vital… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

