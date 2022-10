Imagini incredibile cu drezina improvizată, folosită de polițiștii români care apără frontiera României cu Ucraina – VIDEO Polițiștii romani care pazesc frontiera Romaniei cu Ucraina in zona Vișeu de Sus au fost nevoiți sa improvizeze un mijloc de transport pentru a se putea deplasa pe terenul accidentat. Mai exact, ofițerii se folosesc de calea ferata din zona pentru a patrula. Este vorba despre o autospeciala transformata in drezina. Drezina ii ajuta pe […] The post Imagini incredibile cu drezina improvizata, folosita de polițiștii romani care apara frontiera Romaniei cu Ucraina - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Autospeciala improvizata ii ajuta acum pe polițiști sa strabata zonele aflate la o altitudine de 1.900 de metri. Asta in condițiile in care calea ferata este singura modalitate de transport in Munții Maramureșului. Ca sa schimbe direcția de mers, oamenii legii coboara și intorc manual mașina pe șine.…

