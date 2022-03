Imagini imposibil de privit: O unitate de soldați ruși a fost pulverizată FOTO și VIDEO Orașul Hostomel de la vest de Kiev era considerat a fi complet sub controlul forțelor rusești, dupa ce in weekend s-au dus lupte aprige pentru capturarea localitații și a aeroportului Antonov de acolo. Noi informații publicate de ucraineni arata ca un convoi de trupe rusești a cazut intr-o ambuscada, iar imaginile cu urmarile confruntarii sunt dramatice. Operațiunea de contraatac a ucrainenilor ar fi avut loc joi, iar pe langa militarii ruși uciși in atac, și coloana de blindate apare complet distrusa. Nu este clar la acest moment daca localitatea Hostomel se mai afla sub controlul rușilor sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

