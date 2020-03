Stiri pe aceeasi tema

- Michael Levitt, un biofizician americano-britanic-israelian laureat al premiului Nobel pentru chimie, susține ca noul #coronavirus se afla intr-o curba descendenta. Biofizicianul este cel care a observat incetinirea ritmului din China și acum spune ca același lucru se intampla și in Israel, dar și in…

- Supermarket-ul Meny din Copenhaga pus un geam pe care a scris ca prima sticla de gel costa 6 dolari, dar de la a doua pretul este 120 de dolari pe sticla, potrivit FT, citat de Zf.ro. „Am facut-o pentru ca oamenii sa se poata privi o clipa in oglinda inainte de a-l pune in cosul de cumparaturi.…

- "Nu subestimați pericolul. Italia a facut-o timp de o saptamana, unii au numit-o doar gripa, iar un medic a spus chiar, intr-un mod total necorespunzator, ca o sa treaca peste cateva saptamani", a aratat specialistul intr-un interviu.Burioni, in varsta de 57 de ani, este profesor de microbiologie și…

- Noul coronavirus a provocat moartea a cel putin 5.402 de persoane in intreaga lume de la aparitia sa in luna decembrie, conform OMS. Peste 143.400 de cazuri de infectare au fost raportate in 135 de tari si teritorii de la declansarea epidemiei. Tarile cele mai afectate dupa China sunt Italia cu 1.266…

- Radiografia unei tinere de 33 de ani, infectata cu coronavirus, arata efectul șocant pe care il are noul virus din China asupra plamanilor. Femeia a ajuns la spitalul din Lanzhou, China , cu o temperatura de 38.8 și respirație ingreunata, dupa o tuse seaca care a ținut-o cinci zile, scrie Daily Mail.Tanara,…

- Autoritatile din capitala Rusiei, Moscova, au amenintat duminica aceasta cu pana la cinci ani de inchisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani dupa ce au vizitat tari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters. Autoritatile locale au…

- Numarul oficial al cazurilor de coronavirus a ajuns, sâmbata, la 102.188, fiind consemnate pâna acum 3.491 de decese, iar peste 57.000 de pacienți au fost declarați vindecați, arata centralizarea facuta pe platforma Arcgis de Universitatea Johns Hopkins. Cele mai importante informații…

- Consulul General Cui Shaochun a sosit in orașul Ekaterinburg, situat in zona de est a Munților Urali, pentru a-și lua in primire noul post. Insa, in loc sa mearga la intrevederile stabilite in agenda oficiala, acesta a fost inștiințat ca nu are voie sa paraseasca reședința in urmatoarele doua sapamani.…