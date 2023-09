Imagini filmate cu tornada violentă care a lovit estul Chinei. Zece oameni au murit Zece persoane au murit in provincia Jiangsu din estul Chinei, dupa ce o tornada violenta a lovit regiunea marți, 19 septembrie. Tornada a rasturnat mașini, a rupt cabluri electrice și a luat pe sus alte obiecte, pe care le-a impraștiat pe strazi, informeaza Reuters.Tornada a afectat doua zone din provincia Jiangsu: Suqian și Yancheng.Imagini publicate pe rețelele de socializare arata cum in Suqian tornada a rasturnat autovehicule, a pus la pamant cabluri electrice, care apoi au luat foc, a ucis cinci oameni și a ranit alți patru. De asemenea, vantul foarte puternic a distrus peste 1.600 de case,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

