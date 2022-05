Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid i-a luat fața Barcelonei in ierarhia Forbes a celor mai valoroase cluburi din lume. E cotata la 4,8 miliarde E. Adversara de maine seara, Liverpool, valoreaza (doar) 4,1 miliarde E. Finala Ligii Campionilor din acest sezon, Liverpool - Real Madrid, va avea loc sambata, 28 mai, de la ora…

- Deja campioana a Spaniei, Real Madrid a remizat pe „Santiago Bernabeu” cu Betis Sevilla, scor 0-0, in ultima etapa din LaLiga. Pentru echipa antrenata de Carlo Ancelotti urmeaza finala Champions League (duel cu Liverpool).

- Carlo Ancelotti a spus ca este important ca echipa Real Madrid sa fie recunoscatoare pentru contributia lui Gareth Bale la club si le-a cerut fanilor sa-si ia ramas bun de la el in ultimul meci de acasa impotriva lui Real Betis, de vineri, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Gareth Bale (32 de ani) a intrat pe teren in minutul 74 al meciului Real Madrid - Getafe 2-0 și a fost fluierat copios pe „Bernabeu”. Casemiro (32), mijlocașul defensiv al madrilenilor, il apara pe galez și ii contreaza pe fani. „Cand fluierați un jucator, ne fluierați pe toți. In fotbal, fiecare are…

- Agentia EFE, citata de mundodeportivo.es, a scris ca UEFA a cerut clubului Real Madrid inregistrarea momentului in care Nasser Al-Khelaifi, presedintele clubului Paris Saint-Germain, se duce furios la vestiarul arbitrilor, pentru a le cere socoteala pentru validarea primului gol marcat de Karim Benzema,…

- Atacantul francez Karim Benzema, autorul unui hat-trick impotriva formatiei Paris Saint-Germain (3-1), miercuri seara, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, l-a depasit pe legendarul fotbalist hispano-argentinian Alfredo Di Stefano, devenind al treilea marcator din toate timpurile…

- Karim Benzema, 34 de ani, a facut meciul carierei cu PSG in returul „optimilor” Champions League. A reușit un hat-trick in decurs de 17 minute și a calificat-o de unul singur pe Real Madrid in sferturile de finala, 3-2 la general. Cand PSG era in control total, Donnarumma a bagat-o in joc pe Real. A…