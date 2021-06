Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au reinnoit juramintele la 13 ani de la nunta de vis pe care au avut-o, ținuta in Las Vegas și ulterior și in Snagov. Evenimentul de azi a avut loc tot in Snagov și toata lumea a radiat de fericire, in contrast cu o vreme mohorata, ploioasa.

- Chiar in aceste momente, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sarbatoresc alaturi de prieteni și familie reinnoirea juramintelor. Cu 15 ani in urma, cei doi spuneau ”DA” in fața ofițerului de stare civila in Las Vegas, iar azi și-au declarat inca o data dragostea pe care o au unul pentru celalalt.…

- Baiețelul Andreei Mantea și lui Cristi Mitrea a implinit 6 ani, iar mama lui i-a organizat o petrecere pe cinste. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a mulțumit celor care le-au fost alaturi intr-o zi speciala. „6 Anisori! Nu aș fi crezut niciodata ca acești ani vor trece…

- RT publica o cronica color exclusiva din perioada Marelui Razboi Patriotic. Aceasta a fost restaurata cu ajutorul rețelelor neuronale, tansmite Noi.md In imagini poate fi vazuta prima parada a trupelor sovietice in Berlin pe 4 mai 1945. La Reichstag și Poarta Brandenburgului au trecut intr-un marș solemn…

- Cornelia Catanga este inmomrantata in aceste momente la cimitirul Ghencea din București. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de la slujba care se desfașoara acum, unde Aurel Padureanu și fiul sau sunt ingenunchiați de durere la sicriul artistei.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au dat carțile pe fața și s-au afișat, in sfarșit, impreuna, ca un adevarat cuplu, iar noi avem imagini bomba care dovedesc cat de indragostiți sunt cei doi. Iata cum au petrecut de ziua de naștere a focoasei blondine.