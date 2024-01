Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in showbiz-ul din Romania! In urma cu o zi, Romica Țociu a implinit varsta de 62 de ani, iar astazi a venit momentul sa petreaca pe cinste! Actorul a organizat un eveniment de fițe din centrul Bucureștiului, alaturi de nume mari din lumea monenda! Noi va prezentam imagini exclusive…

- Adela Popescu a știut bine sa iși aleaga soțul! Dovada ca Radu Valcan este un barbat la care orice femeie viseaza. Prezentatorul TV se descurca de minune cand vine vorba de copii. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze…

- Fostul Ralucai Pastrama a fost surprins in compania unei domnișoare misterioase. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, a fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare cu afaceristul.

- Raluca Pastrama se afla la al doilea divorț, insa are un regret dupa ce s-a desparțit de Pepe. In urma cu trei ani, cantarețul anunța separarea de mama fiicelor lui.Recent, Raluca Pastrama a recunoscut ca a ajuns la final și casnicia cu Ibrahim Ibru, barbatul cu care iși refacuse viața dupa divorțul…

- La trei ani de la divorțul de Pepe, Raluca Pastrama, fosta soție a cantarețului, divorțeaza pentru a doua oara. Bruneta s-a separat deja de barbatul cu care mai are o fetița, afaceristul Ibrahim Ibru, iar cei doi urmeaza sa inainteze actele de divorț! Avem, in exclusivitate, primele declarații ale lui…

- Avem primele imagini cu Camelia Potec dupa ce a nascut! Celebra sportiva și-a surprins fanii cu o apariție de senzație, la puțin timp dupa ce a devenit mama pentru a doua oara! Are o silueta de vis, care parca a sfidat kilogramele in plus! Paparazzii Spynews.ro au fost cu camerele de filmat ațintite…

- Imaginile momentului cu Florentina Opriș! Și-a refacut prezentatoarea TV viața? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, dupa ce a fost surprinsa in preajma unui barbat misterios. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini de senzație cu Florentina…

- Andreea Balan și iubitul ei, Victor Cornea, se comporta deja ca o familie. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins imagini in exclusivitate cand nu știau ca sunt filmați.