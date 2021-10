Stiri pe aceeasi tema

- Imagini dramatice surprinse astazi la Craiova. S-a format coada la morga spitalului județean, unde in ultimele 24 de ore și-au pierdut viața noua pacienți infectați cu SARS-CoV-2. In acest moment, in secția de terapie intensiva sunt internați 30 de pacienți.

- Situatie grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova. Din cauza numarului tot mai mare decese in randul pacientilor bolnavi de Covid, conducerea a fost nevoita sa aduca o morga mobila. Are detalii Adriana Obrocea de la TVR Craiova.

- Situatie tot mai grava la Spitalul Judetean Galati, unde au fost confirmate trei noi focare de COVID-19. Cel putin noua pacienti si trei cadre medicale s-au imbolnavit. Sectia ATI Covid are toate paturile ocupate cu pacienti in stare grava. 11 persoane au murit din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore.

- Pana astazi, 6 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.303.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.842 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.148.983 de pacienți au fost…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a reactionat, sambata seara, la protestele anti-vaccinare din Capitala, cu un mesaj dur: ”Un roman a murit la fiecare 8 minute in ultimele 24 de ore”. Specialistii atrag atentia ca sute de medici lupta pentru salvarea vietilor unor pacienti cu forme severe de…

- Rata incidenței în municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 6,84 cazuri la mia de locuitori. Situația COVID-19 în județul Cluj: - Total numar de teste 2.735 din care 544 diagnostic grupe de risc, 427 teste efectuate la cerere și 1.764…

- In seara de duminica, 26 septembrie, erau pe lista de asteptare 30 de pacienti. Pentru trei dintre ei s-a reusit transferul la alte spitale, dar doi au decedat in cursul noptii. Managerul Spitalului de Urgenta cere ajutor.

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, vineri, decesul unei tinere in varsta de 26 de ani, din Buzau, infectata cu SARS-CoV-2.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 cazuri noi și 145 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.Bilant COVID-19 din 24 septembrie 2021, in Romania.…