- Incepand cu 28 august și pana pe 27 septembrie, in Holul Central al Muzeului Național de Istorie a Romaniei (MNIR), este expusa harta originala folosita in timpul lucrarilor de mediere de la Viena, din 30 august 1940, cunoscute cu numele de „Dictatul de la Viena” sau „Al doilea arbitraj de la Viena”…

- Regele convoaca din nou Consiliul de Coroana, ale carui dezbateri incep la ora 3:23, in dimineața zilei de 30 august. Timpul presa, intervențiile participanților au fost cat mai sintetice, deoarece in permanența se primeau telegrame și apeluri telefonice de la Viena pentru a se afla raspunsul Romaniei…

- A inceput cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an Foto Agerpres Astazi începe cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an cu proba scrisa la limba si literatura româna. Peste 42.700 de candidati sunt înscrisi, din care aproape 18 mii sunt…

- Aproape 600 de candidați din județul Bistrița Nasaud s-au inscris in vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august – septembrie) a examenului național de bcalaureat 2020. Probele vor incepe luni, 24 august. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud, din totalul de 594 de candidați…

- In cele cateva ore de haos care s-au scurs de la primele focuri de arma trase din baracile militare de la periferia capitalei Bamako si demisia presedintelui Ibrahim Boubacar Keita, primele ''prazi de razboi'' ale loviturii de stat militare de marti din Mali au ajuns in mainile unor grupuri de jefuitori…

- Un pompier aflat in timpul liber a scos o familie intreaga dintr-o mașina rasturnata și a reușit sa evalueze raniții pana la sosirea colegilor lui alertați printr-un apel la 112, scrie observatornews.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a publicat povestea pompierului Ion Cubin, care a fost primul…

- Forțele de ordine care au fost prezente la Manastirea Nicula din Cluj, in timpul pelerinajului la Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului, au aplicat amenzi. Au fost aplicate sancțiuni in valoare de peste 23.000 de lei S-au dat amenzi in timpul pelerinajului la Manastirea Nicula Majoritatea amenzilor…

- Multitudinea de cazari și locații turistice existente pe piața la ora actuala ne indeamna, pe fiecare dintre noi, sa petrecem timpul liber cat mai departe de casa. Atat liniștea, cat și starea constanta de relaxare pe care o simțim ne bucura și ne ajuta sa gasim motivația necesara pentru a face fața…