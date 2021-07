Traficul rutier a fost reluat pe Autostrada Soarelui, dupa ce, in urma carambolului, s-a format o coloana de mașini de 10 kilometri. Polițiștii avertizeaza ca intre localitațile Cernavoda-Constanța este semnalata ceața densa. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca traficul rutier s-a reluat ingreunat pe benzile unu și doi. S-au format coloane in mișcare […] The post IMAGINI DIN ELICOPTER /Trafic reluat pe A2, in urma carambolului. Se circula ingreunat spre litoral. Coloana de mașini de 10 kilometri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…