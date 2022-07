Imagini dezolante cu Mamaia, în plin sezon estival. Ce se întâmplă aici e inedit pentru Constanța VIDEO Dupa doi ani de restricții, majoritatea romanilor au facut chiar și eforturi pentru a petrece cateva zile de relaxare. Mulți conaționali au preferat sa mearga la mare, mai degraba decat la munte. In topul preferințelor s-au numarat, insa, plaje din strainatate. Litoralul romanesc este mai gol decat oricand. Un fotoreportaj dezvaluie cum arata acum stațiunea […] The post Imagini dezolante cu Mamaia, in plin sezon estival. Ce se intampla aici e inedit pentru Constanța VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din „perla” litoralului romanesc. stațiunea Mamaia s-a transformat in stațiunea ofertelor speciale. Si a parcarilor scumpe. Turiștii au ocolit Mamaia in acest sezon estival din cauza preturilor si a plajelor extinse.

- Se intampla in statiunea Mamaia din Constanta, care candva era denumita perla litoralului romanesc Desi este plin sezon estival, statiunea este...goala Se pare ca in acest an, turistii au ales alte statiuni de pe litoral. Imaginile vorbesc de la sine Imaginile din mai multe zone ale statiunii Mamaia…

- Conform proiectului de Consiliu Local municipal prin care se doreste suspendarea obligativitatii platii tarifului de parcare din municipiul Constanta si statiunea Mamaia, se va aplica aceasta derogare zilnic intre orele 22.00 si 08.00, doar pana la data de 15 septembrie 2022, inclusiv. Conform articolului…

- Omul de afaceri Mohammad Murad a facut o analiza a acestui sezon estival, afirmand ca este cel mai slab din ultimii 30 de ani. El a precizat ca in ultima saptamana au fost pe litoral 80 – 90.000 de turisti, iar in aceeasi perioada a anului trecut erau 140.000. Murad a mai afirmat ca hotelierii nu au…

- Imagini cutremuratoare au fost imortalizate in Constanta de un turist.Acesta a publicat pe o retea de socializare imagini cu un delfin mort, in zona statiunii Mamaia. Definul plutea in apa, printre turisti. In ultima perioada, au inceput sa apara zilnic pana la cinci cazuri de delfini esuati pe litoralul…

- Ultimul an nu a fost tocmai roz pentru Simona Halep. Afacerile fostului lider mondial in clasamentul WTA se inchid pe banda rulanta. Sportiva a sperat ca poate face bani frumosi din pasiunea sa, insa nu a fost deloc așa. Magazinul jucatoarei de tenis a fost inchis la doar un an de la deschidere. La…

- Cei care intra in programul "Litoralul pentru toți" pot gasi o camera la hotel și cu 60 de lei. Evident, prețurile cresc in funcție de condiții. Pana pe 20 iunie insa, turiștii sunt așteptați sa se bucure de mare și de soare la prețuri accesibile.